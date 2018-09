Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open

New York Nach dem ersten US-Open-Tag ohne deutsche Beteiligung ist am sechsten Turniertag wieder ein Tennis-Quartett aus Germany in New York im Einsatz. Angelique Kerber, Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff wollen ins Achtelfinale.

Ein deutscher Tennisprofi wird heute auf jeden Fall in das Achtelfinale der US Open einziehen. Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber stehen sich in einem aus deutscher Sicht mit Spannung erwarteten Duell gegenüber.

Jan-Lennard Struff ist zum ersten Mal in der dritten Runde dabei und dort Außenseiter, auch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber erwartet eine unangenehme Partie.

Die Spiele der Deutschen:

ANGELIQUE KERBER (Kiel) - DOMINIKA CIBULKOVA (Slowakei) Schon zwölf Mal haben beide gegeneinander gespielt, die 30-jährige Kerber führt 7:5 gegen die ein Jahr jüngere Cibulkova. Nur eine der vergangenen acht Begegnungen verlor Kerber, und das ausgerechnet im Endspiel der WTA Finals 2016. Für Cibulkova war der Titel beim Jahresabschluss der größte Erfolg ihrer Karriere neben dem Einzug ins Finale der Australian Open 2014. Derzeit ist Cibulkova die Nummer 35 der Welt, nachdem sie im vorigen März noch auf Rang vier stand.

ALEXANDER ZVEREV (Hamburg) - PHILIPP KOHLSCHREIBER (Augsburg) Vor drei Jahren spielten beide in New York in der ersten Runde gegeneinander, damals siegte Routinier Kohlschreiber knapp in fünf Sätzen. Danach gewann aber zweimal Zverev, insgesamt steht es 2:2. Der 21-jährige Zverev ist als Nummer vier der Welt Favorit gegen den Weltranglisten-34., der in New York zum fünften Mal das Achtelfinale erreichen würde. Für Zverev wäre es eine Premiere.

JAN-LENNARD STRUFF (Warstein) - DAVID GOFFIN (Belgien) Struff steht wie Zverev zum ersten Mal in der dritten Runde der US Open. Der 28-jährige Warsteiner hat gegen den knapp ein Jahr jüngeren Goffin nach eigenen Worten schon im Alter von 18 das erste Mal gespielt. Bei den bislang drei Begegnungen auf Profi-Ebene siegte immer der Weltranglisten-Zehnte aus Belgien. Goffin ist gegen den Weltranglisten-58. Struff auch diesmal der Favorit.

Außerdem interessant:

Der fünfmalige US-Open-Champion ROGER FEDERER muss gegen den unberechenbaren Australier NICK KYRGIOS antreten, alle bisherigen drei Partien wurden erst im Tiebreak des letzten Satzes entschieden, so auch zuletzt in Stuttgart. Der zweimalige New-York-Sieger NOVAK DJOKOVIC trifft auf den Franzosen RICHARD GASQUET. Die einstige Titelträgerin MARIA SCHARAPOWA bekommt es mit der letztjährigen French-Open-Siegerin JELENA OSTAPENKO zu tun.