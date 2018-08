US Open: Petkovic verpasst Überraschung - Struff weiter

Jan-Lennard Struff steht bei den US Open nach dem Sieg über Tim Smyczek aus den USA in Runde zwei.

New York Andrea Petkovic hat bei den US Open in New York eine Tennis-Überraschung gegen die letztjährige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko knapp verpasst.

Die Darmstädterin verlor am Dienstag in der ersten Runde 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Weltranglisten-Zehnte aus Lettland. Zum Turnierauftakt am Vortag waren Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria weitergekommen, Laura Siegemund schied am Dienstag dagegen ebenfalls aus. Nach Petkovic greift als letzte der sechs deutschen Damen Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ein.

Jan-Lennard Struff zog parallel als erster der neun gestarteten deutschen Herren in die zweite Runde ein. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein gewann 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 gegen den Amerikaner Tim Smyczek, der dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei war. Struff nutzte seinen sechsten Matchball zum Sieg und trifft am Donnerstag auf den Franzosen Julien Benneteau oder French-Open-Halbfinalist Marco Cecchinato aus Italien. Zuvor waren Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Florian Mayer zum Auftakt ausgeschieden.

Siegemund ist als erste der deutschen Tennis-Damen ausgeschieden. Die Schwäbin verlor 3:6, 2:6 gegen Naomi Osaka aus Japan, die im Vorjahr Angelique Kerber in der ersten Runde ausgeschaltet hatte. Sie ist nach ihrem überstandenen Kreuzbandriss derzeit nur die 146. der Weltrangliste und musste sich Osaka bei feucht-heißen Bedingungen trotz aller Bemühungen nach 1:17 Stunden geschlagen geben.