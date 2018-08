Zweitliga-Saison beginnt mit HSV gegen Holstein Kiel

Hamburg Mit dem Spiel zwischen Absteiger Hamburger SV und Fast-Aufsteiger Holstein Kiel beginnt heute die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Drei Monate nach dem erstmaligen Abstieg aus dem deutschen Fußball-Oberhaus startet der HSV sein Projekt sofortiger Wiederaufstieg. Neben Mitabsteiger 1. FC Köln gelten die Hanseaten als Top-Favorit in der 2. Bundesliga. Die in der Bundesliga- Relegation gescheiterten Kieler um den neuen Trainer Tim Walter sind nach einem großen Umbruch im Kader noch schwer einzuschätzen.

