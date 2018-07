Budapest Sebastian Vettel steht beim letzten Formel-1-Rennen vor der Sommerpause vor einer schwierigen Aufgabe. Der deutsche Ferrari-Star nimmt den Grand Prix von Ungarn heute nur von Position vier aus in Angriff. Den besten Platz in der Startaufstellung schnappte sich WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in der Regen-Qualifikation auf dem Hungaroring nicht zu schlagen war. Vettel hat außer dem Briten noch seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor sich.

