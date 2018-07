Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit einem 4:0-Erfolg über den schwedischen Außeneiter BK Häcken in die Qualifikation zur Europa League gestartet. Stefan Ilsanker sah vom kleinlich agierenden Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte und fehlt im Rückspiel in Göteborg am 2. August. In der dritte Runde der Qualifikation, wäre bei einem Weiterkommen das rumänische Team von Universitatea Craiova der Gegner.

