Rostow am Don Belgien hat mit großer Mühe das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Nach einem 0:2-Rückstand setzte sich die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez mit 3:2 gegen Außenseiter Japan durch und trifft am Freitag in Kasan auf Rekord-Weltmeister Brasilien. Die Seleçao setzte sich verdient mit 2:0 gegen Mexiko durch.

