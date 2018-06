DFB-Präsidium in Telefonkonferenz einig: Löw der Richtige

Frankfurt Das DFB-Präsidium hat das Vertrauen in Bundestrainer Joachim Löw erneuert. Der 58-jährige sei auch nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland weiter der richtige Mann, um die Fußball-Nationalmannschaft zu führen. Alle Präsidiumsmitglieder sprachen sich nach dpa-Informationen auf einer Telefonkonferenz am Freitag dafür aus, dass Löw seinen bis 2022 laufenden Vertrag erfüllen soll. "Da gibt es keine andere Meinung - ein klarer Vertrauensbeweis", hieß es aus dem Deutschen Fußball-Bund.