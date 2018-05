Auf Pedersen wartet viel Arbeit

Am späten Abend fiel am Mittwoch in der Geschäftsstelle von Eintracht Braunschweig an der Hamburger Straße die Entscheidung für Henrik Pedersen. Der Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten hatte sich versammelt, um über den Vorschlag von Manager Marc Arnold und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt...