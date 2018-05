Löw: Wenn Neuer zur WM geht, dann als Nummer eins

Eppan Joachim Löw hat Manuel Neuer eine Einsatzgarantie gegeben, falls der DFB-Kapitän nach achtmonatiger Wettkampfpause mit zur Fußball-WM reist. Auf die Frage, ob Neuer in Russland die Nummer eins sein werde, sagte der Bundestrainer in einem Interview der ARD-"Sportschau": "Ja, das denke ich schon. Das war Manuel bislang immer." "Wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen und er wirklich auch gesund ist. Und er selber das Gefühl hat, in guter Verfassung zu sein, dass alle Abläufe stimmen", ergänzte Löw. Eine Entscheidung muss Löw bis zum 4. Juni treffen.

