Wolfsburg Im Hinspiel der Bundesliga-Relegation treffen heute der Fußball-Erstligist VfL Wolfsburg und der Zweitligist Holstein Kiel aufeinander. Beide Teams kämpfen um den letzten freien Platz für die kommende Bundesliga-Saison. Das erste Spiel findet in Wolfsburg statt und wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel in Kiel wird am Pfingstmontag ebenfalls um 20.30 Uhr ausgetragen.

