2:0 gegen SC – VfL-Frauen fehlt ein Sieg zum Titel

Wolfsburg Jetzt fehlt nur noch ein Sieg. Am Sonntag (14 Uhr, AOK-Stadion) im Heimspiel gegen die SGS Essen kann der VfL Wolfsburg den Titel in der Frauenfußball-Bundesliga unter Dach und Fach bringen. Möglich machte es ein Erfolg im Spitzenspiel am frühen Mittwochabend gegen den SC Freiburg. Mit 2:0 (2:0)...