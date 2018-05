Schwarzgeld-Affäre rund um die Formel 1

Monza Rund um den Großen Preis von Italien hat die Staatsanwaltschaft in Monza Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 80 Millionen Euro aufgenommen. Über Formel-1-Sponsorenverträge sollen Dutzende Gesellschaften in Italien und im Ausland mit falschen Rechnungen für...