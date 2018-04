Darmstadt 98 sendet ein Lebenszeichen

Die ersten Entscheidungen in der 2. Fußball-Bundesliga sind gefallen. Düsseldorf steigt auf, Kaiserslautern stürzt in die 3. Liga ab. Hochspannend bleibt es trotzdem im Saisonfinale, weil im Abstiegskampf die Teams immer enger zusammenrücken. Der FC Heidenheim verbesserte sich am Sonntag durch den...