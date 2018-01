"Hat mich sehr bewegt": Strasser dankbar für Anteilnahme

Kaiserslautern Trainer Jeff Strasser vom 1. FC Kaiserslautern hat sich zum ersten Mal seit seiner medizinischen Notfall-Behandlung öffentlich geäußert und sich dabei für die große Anteilnahme von Fans und Trainern im deutschen Profifußball bedankt.

"Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Genesungswünsche in den vergangenen Tagen bedanken. Ob von den unglaublichen Fans des FCK, von meinen Trainer-Kollegen, von zahlreichen Vereinen, Verantwortlichen und vielen großen Sportlern: Das hat mich wirklich sehr bewegt", schrieb der 43-jährige Luxemburger in einer Botschaft, die sein Verein am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf verbreitete.

Strasser musste am Mittwoch während der Halbzeitpause des Spiels bei Darmstadt 98 behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Ob und wann er wieder als Chefcoach für den FCK arbeitet, ist noch unklar. Beim Heimspiel gegen Düsseldorf wird er zunächst von Interimstrainer Hans-Werner Moser vertreten. "Ich habe einen Wunsch an alle FCK-Fans: Bitte unterstützt unsere Mannschaft im Stadion heute so, wie ihr mich die vergangenen Tage unterstützt habt", schrieb Strasser.