Hopman Cup: Federer im ersten Match zu stark für Zverev

Perth Das deutsche Tennis-Team liegt nach dem ersten Match im Finale des Hopman Cups gegen die Schweiz zurück. Alexander Zverev verlor in Perth zum Auftakt gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Roger Federer mit 7:6 (7:4), 0:6, 2:6.

Für den Hamburger war es bei der inoffiziellen Mixed-WM schon die dritte Einzel-Niederlage im vierten Match. Im Anschluss an das Herren-Spiel trifft die Kielerin Angelique Kerber auf Belinda Bencic. Die bisherigen drei Duelle gingen allesamt an die Schweizerin. Anschließend steht das Mixed-Doppel an.

Erstmals seit 23 Jahren steht wieder ein deutsches Duo im Finale des Hopman Cups. Zuletzt erreichte 1995 in Boris Becker und Anke Huber ein deutsches Team das Finale und holte damals ebenso den Titel wie Michael Stich und Steffi Graf 1993. Huber und Bernd Karbacher verloren 1994 das Endspiel gegen Tschechien.