Nicole Fessel wieder Sechste bei Tour de Ski

Beim Massenstartrennen in Oberstdorf holt Nicole Fessel Rang sechs. Foto: dpa

Oberstdorf Nicole Fessel hat mit einem weiteren sechsten Platz bei der Tour de Ski ihre Zugehörigkeit zur erweiterten Weltspitze unterstrichen.

Am Donnerstag kam sie auf der fünften Etappe, einem Massenstartrennen in der freien Technik über 10,5 Kilometer in Oberstdorf, 5,5 Sekunden nach Siegerin Ingvild Flugstad Östberg ins Ziel. Die Norwegerin baute mit ihrem dritten Tagessieg ihre Führung im Gesamtklassement weiter aus. Sie siegte im Spurt vor ihrer Teamkollegin Maiken Caspersen Falla und der Finnin Krista Parmakoski. Sandra Ringwald wurde 17..