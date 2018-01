„Danke! Danke! Ich habe es geliebt“

Ein letztes Tänzchen für die Fans und ein schelmisches Lächeln, dann verließ Darts-Legende Phil Taylor zur Musik von Coldplay ein letztes Mal die WM-Bühne des Alexandra Palace. „Now the old king is dead, long live the king“, schallte es aus den Lautsprechern in der großen Halle und „The Power“ sang...