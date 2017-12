Nadal sagt Start bei ATP-Turnier in Brisbane ab

Brisbane Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal muss sein Comeback erneut verschieben. Der 31 Jahre alte Spanier sagte seine ursprünglich geplante Teilnahme am ATP-Turnier in Brisbane ab.

Die Vorbereitungs-Veranstaltung für die Australian Open beginnt an diesem Sonntag. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison startet am 15. Januar. "Es tut mir leid, dass ich dieses Jahr nicht nach Brisbane kommen kann. Ich wollte spielen, aber nach der langen letzten Saison und dem späten Start meiner Vorbereitung bin ich noch nicht bereit", teilte Nadal in den sozialen Netzwerken mit.

Nadal hatte wegen Knieproblemen bei der ATP-WM im November in London nach dem ersten Gruppenspiel zurückgezogen. Auch für ein Einladungsturnier in Abu Dhabi in dieser Woche sagte er ab. Er werde nun am 4. Januar nach Melbourne reisen und sich dort auf die Australian Open vorbereiten, kündigte Nadal an. Der Mallorquiner hatte in der vergangenen Saison die French und US Open gewonnen und war überraschend auf Platz eins der Weltrangliste zurückgekehrt.