Edwin Rosen und Rikas beim Summertime-Festival Wolfenbüttel

Wolfenbüttel ist eine bezaubernde Kleinstadt, aber nicht eben eine Popkultur-Metropole. Dennoch hat sich dort ein Festival etabliert, das jährlich mit spannenden jungen Bands und Songschreiberinnen aus der deutschen Indie- und Elektro-Szene aufwartet.

Selbst in den Corona-Jahren fand es in abgespeckter Form statt. An diesem Wochenende steigt das Summertime-Festival nun wieder uneingeschränkt: Rund zwei Dutzend Bands und DJs stellen sich am Freitag und Samstag im Seeliger-Park am Rand der Innenstadt vor.

Kommende Namen der Elektro- und Indie-Szene

Mit dabei ist etwa der Stuttgarter Songschreiber Edwin Rosen, der Retro-Sounds aus den 80ern à la The Cure und New Order mit zeitgeistigen deutschen Texten kombiniert und damit über das Internet schlagartig populär wurde. Ebenfalls aus Stuttgart kommt das Quartett Rikas, das mit so raffiniert gebautem wie sommerlich-leicht dahinschwebendem Gitarrenpop verzaubert. Junge Pop-Poetinnen wie Mele und Fine gelten als innovative, kommende Namen der deutschen Songwriter-Szene. Das Duo Klan aus Leipzig fasziniert mit eigenwilligem Elektropop.

Am Wochenende kann man in Wolfenbüttel also in die Zukunft des deutschen Pop hineinlauschen. Charmant ist auch, dass das Summertime-Festival größtenteils ehrenamtlich organisiert wird. Als Initiative des Jugendparlaments gestartet, wird es von einem Kernteam von rund 40 Schülerinnen, Studenten und Auszubildenden vorbereitet. „Aufgeteilt in Teams, kümmern sie sich um Booking, Sponsoring, Infrastruktur, Internetauftritt, Deko und vieles mehr“, erzählt Daniela Rieken von der Stadtjugendpflege. Bei ihr und ihrem Kollegen Lukas Klemm laufen die Fäden zusammen. Die Stadt deckt auch das finanzielle Risiko ab.

Moderate Ticketpreise

Das Organisationsteam bilde sich jedes Jahr neu, viele Mitglieder seien aber schon lange dabei, sagt Rieken. „An den Festivaltagen kommen noch rund 200 weitere Helfer dazu.“ Das Ergebnis ist ein liebevoll dekorierter Festival-Park mit zwei Bühnen. Dazu gibt es originelle Essensstände, Magie, Impro-Theater und eine „Elektrojurte“, in der DJs auflegen. Die Eintrittspreise sind moderat (Festivalticket 35 Euro, Tagestickets rund 20 Euro). Sogar Camping ist möglich. Und das Wetter soll auch weitgehend mitspielen.

