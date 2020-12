Was die Kirchen der Region zu Weihnachten im Internet bieten

Die Pandemie beherrscht auch die Advents- und Weihnachtszeit. Bei den Kirchengemeinden unserer Region ist Kreativität und Flexibilität gefragt. Weil die Kirchen insbesondere an Heiligabend und den Weihnachtstagen nicht so viele Menschen persönlich werden begrüßen können, bleibt nur eins: zusätzliche Angebote im Netz. Sowohl auf evangelischer als auch auf katholischer Seite lässt sich einiges finden, was es in der Vor-Corona-Zeit nicht gab.

„Anders als im Frühjahr haben die Kirchen nicht geschlossen. Deshalb wird so viel wie möglich im Kirchenraum durchgeführt. Die begrenzten Kapazitäten sind allerdings die größte Herausforderung“, sagt Michael Strauss, Sprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Im Braunschweiger Dom beispielsweise könnten in diesem Jahr statt sonst 1000 Besucher nur etwa 200 auf einmal begrüßt werden. Weil eine Anmeldung für Gottesdienste erforderlich sei, diene das Internet als unterstützende Komponente.

Dom-Gottesdienst im Stream

Aber auch an konkreten Inhalten sei vieles im Netz abrufbar – nicht nur der Heiligabend-Gottesdienst im Braunschweiger Dom, der per Live-Stream abrufbar sein soll. „Einige Gemeinden haben Krippenspiele auf Video aufgezeichnet“, sagt Strauss. Schön auch die Idee der Propstei Braunschweig: Hier hat Propst Lars Dedekind Sofa-Andachten konzipiert, die im heimischen Wohnzimmer selbst gestaltet werden können. Die musikalische Begleitung wurde in der Klosterkirche Riddagshausen produziert und kann begleitend dazu auf YouTube abgespielt werden – Texte für das Adventskaraoke inklusive.

Auch in den katholischen Gemeinden hat sich einiges getan. „Die Planungen sind in vielen Gemeinden aber noch nicht abgeschlossen“, sagt Sabine Moser von der Propstei St. Aegidien in Braunschweig.

Übertragung in den Klosterhof

Die Dominikaner in Braunschweig stellen schon seit dem Frühjahr regelmäßig Podcasts zur Verfügung und tun dies auch für die Adventswochenenden. „Bis das Kloster klingt“ heißt es auf der Internetseite des Ordens immer samstags ab etwa 18 Uhr. Auch die Christmette an Heiligabend um 23 Uhr soll live übertragen werden – in den Kloster-Innenhof und auch ins Internet.

Damit der Kontakt zu den Mitgliedern bestehen bleibt, haben einige Gemeinden digitale Adventskalender konzipiert. Auf der Seite der St.-Marien-Gemeinde in Braunschweig etwa können alle Interessierten täglich eine virtuelle Kerze entzünden. Geschichten, Gedanken, Lieder, Bilder, Bastelanleitungen oder auch Rezepte können dort abgerufen werden. Auch die St.-Bernward-Gemeinde in Ilsede verkürzt den Gemeindemitgliedern die Zeit bis zum Fest mit einigen Beiträgen – und begann damit bereits am ersten Adventssonntag. Seitdem waren Adventsgedanken, ein Rezept, eine Eulengeschichte als Hörspiel und ein Harfen-Kurzkonzert abrufbar.

Nikolausparcours in Wendeburg

Auf die Videokonferenz-Plattform Zoom weicht die St.-Altfrid-Gemeinde in Gifhorn aus. Dort findet am Nikolaustag ein Online-Gottesdienst für Kinder im Grundschulalter statt – vorherige Anmeldung per Mail ist notwendig. Vor St. Bernward in Gifhorn sind an Heiligabend um 16.30 und 18 Uhr Freilichtgottesdienste geplant.

Auf der Homepage der Gemeinde Heilig Geist in Braunschweig-Lehndorf werden in der Vorweihnachtszeit nach und nach Rezepte, Bastelanleitungen und besinnliche Beiträge eingestellt. Die zur Gemeinde gehörende katholische Kirche St. Elisabeth in Wendeburg setzt hingegen zumindest am Nikolaustag auf ein bisschen persönliche Zusammenkunft: Am 6. Dezember ab 16 Uhr wird es rund um die Kirche einen Nikolausparcours für die ganze Familie geben, bevor um 17 Uhr eine Nikolausandacht beginnt.

Krippenspiel mit Wolfsburgs Oberbürgermeister Mohrs

Pfarrer Matthias Eggers von der St-Petrus-Gemeinde Wolfenbüttel hat auf YouTube eine Videobotschaft mit dem Titel „Der andere Advent“ ins Netz gestellt. Auch die Messe am Sonntag kann per Livestream über die Internetseite verfolgt werden.

Ähnliches haben die katholischen Gemeinden in Wolfsburg am Heiligabend vor. Eine Besonderheit in der VW-Stadt: Ein Krippenspiel soll als Kindermusical aufgezeichnet werden und dabei die biblische Weihnachtsgeschichte in die Moderne transportiert werden. Stargast: Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Das Ergebnis soll anschließend als Video gezeigt werden.