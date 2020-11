Lebt denn der alte Kirschenmichel noch? Ja, er lebt noch. Zumindest in kulinarischer Sicht. Er erfreut sich sogar bester Gesundheit, denn der Auflauf aus altem Brot ist hierzulande bis heute eine der beliebtesten Süßspeisen.

Alte Rezepte mit regionalem Hintergrund haben die Tendenz, bezüglich Ihres Namens ein Eigenleben zu entwickeln. So könnte die Frage aufkommen, ob vielleicht Michel einst Obstgroßhändler war.

Begibt man sich auf etymologische Spurensuche, lassen sich jedoch noch weitere, teils regionale Bezeichnungen für die beliebte Altbrotverwertung entdecken. In der Pfalz spricht man beispielsweise von einem „Kirschmischel“. Schließt man die Pfälzer Neigung zum Nuscheln aus, könnte also die Idee des „Vermischens von Kirschen mit altem Brot“ Ursprung der Bezeichnung sein.

Warme Gedanken in der kalten Jahreszeit

Eine schöne Beschreibung ist übrigens auch der „Kirschplotzer“. Die Kirschen „plotzen“ in den Teig. Ein fast schon lautmalerischer Ausdruck.

Wie dem auch sei, gerade in der kälteren Jahreszeit ist das süße Gericht eine wunderbare Möglichkeit, die Gedanken zu übervollen Kirschbäumen im Sommer schweifen zu lassen. Ich merke, Sie schwelgen schon in Erinnerungen an bessere Zeiten, es fehlt also nur noch das Rezept.

Frisches Toastbrot geht auch

Dazu vorab eine kleine Anmerkung: Sollten Sie keine altbackenen Brötchen im Hause haben, nehmen Sie frisches Toastbrot, und zwar die große, amerikanische Version. Das führt die Grundidee des Gerichts zwar ins Absurde, schmeckt aber erstaunlich gut.

Torsten Kluske betreibt die Kochschule Koch.Blog.Haus in Ölper bei Braunschweig. Foto: Torsten Kluske

Sie benötigen für eine kleine Auflaufform folgende Zutaten:

8 Scheiben Sandwich-Toast – 3 Eier – 400 ml Milch – 4 EL Honig – 1 TL Zimt – Prise Salz – 50 g Semmelbrösel – 50 g Butter – 1 Glas Sauerkirschen.

Die Toastbrotscheiben in 1 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel füllen. Die Milch leicht erwärmen und darin den Honig auflösen. Zimt sowie eine Prise Salz zufügen und alles über die Toastbrotwürfel gießen.

Die Eier in einer Schale aufschlagen, mit einer Gabel verquirlen und ebenfalls zum Brot geben. Alles gut, aber nicht zu kräftig vermengen, denn die Struktur der Masse sollte noch erhalten bleiben.

Semmelbrösel für eine schöne Optik

Eine kleine Auflaufform sorgfältig mit Butter einfetten und in einer dünnen Schicht mit Semmelbröseln bestreuen. Die Hälfte der Brotmasse einfüllen und gleichmäßig ausbreiten. Die Sauerkirschen abgießen und drei Viertel davon als zweite Schicht in der Auflaufform verteilen. Zum Schluss die restliche Brotmasse auf die Kirschen geben.

Damit der Auflauf schön knusprig wird, eine Handvoll Semmelbrösel auf die Oberfläche streuen und für eine schöne Optik die restlichen Kirschen dekorativ verteilen. Zum Schluss ein paar Butterflocken zufügen und den Michel im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft 35 Minuten goldbraun backen.

Servieren Sie den noch warmen Auflauf mit einer großzügigen Portion Puderzucker bestreut. Dazu passt natürlich eine Vanillesauce perfekt.

In vielen Regionen wird der Kirschenmichel übrigens nach einer Suppe als Hauptgang serviert. Das hat Vorteile, denn man spart sich das Dessert.

Mehr zum Thema Kirschenmichel und Vanillesauce auf besserbissen.de

Das könnte Sie auch interessieren: