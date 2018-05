Von Holzspielen bis Make-up

Janosch (rechts) wird am Internationalen Museumstag 2016 im Braunschweigischen Landesmuseum von Mario Wenzel-Becker ins eiszeitliche Bogenschießen eingewiesen. In diesem Jahr gibt es wieder viele Aktionen. Foto: Peter Sierigk

Braunschweig Beim Internationalen Museumstag am 13. Mai gibt es in unserer Region viel zu erleben.

„Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ heißt das Motto des Internationalen Museumstages am Sonntag, 13. Mai. Auch in unserer Region beteiligen sich zahlreiche Institutionen mit Führungen, Lesungen und Mitmachaktionen. Eine Auswahl:

Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig: Hier wird der Museumstag stellvertretend für ganz Niedersachsen eröffnet. Es gibt Führungen durch die Sammlungen, Kreativangebote für Kinder und eine neue Sonderausstellung: „In voller Blüte. Die Blumenporträts der Johanna Helena Herolt“. Außerdem können die Besucher das Museum mit modernen Medien kennenlernen. iPads für Erwachsene und Kinder stehen bereit, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Für Kinder von 6 bis 14 Jahren gibt es eine Museumsrallye.

Braunschweigisches Landesmuseum: Hier dreht sich anlässlich der Ausstellung „Eva’s Beauty Case und Adam’s Necessaire“ alles um das Thema Schönheit. Im Haupthaus am Burgplatz verschönern Kosmetik-Azubis der Oskar-Kämmer-Schule Wolfsburg Besucher in der Zeit von 10 bis 13 Uhr mit einem kostenlosen Profi-Makeup. Von 11 bis 16 Uhr können Gäste an Aktionstischen für Kinder und Familien ihr eigenes Makeup, Parfüm oder Lippenbalsam herstellen. Im Archälogie-Haus in Wolfenbüttel sind von 13.30 bis 17 Uhr die Römer los. Besucher dürfen ein römisches Kettenhemd anprobieren, ein Schwert schwingen oder im Legionärszelt probeliegen.

Kunstverein Braunschweig: Hier werden von 15 bis 17 Uhr eine Familienführung und ein Workshop zur Ausstellung des Künstlerduos Korpys/Löffler mit Filmen und Installationen angeboten. Kosten: 2 Euro pro Person plus Museumseintritt. Um Anmeldung unter Telefon (0531) 49556 wird gebeten.

Schloss-Museum Wolfenbüttel: Von 10.30 bis 16.30 Uhr findet ein barockes Spielefest statt. Übergroße Holzspiele stehen für die Besucher bereit. Jeder kann mitspielen. Besonders in der Barockzeit war das gemeinsame Spielen in Schlössern und Gärten ein beliebter Zeitvertreib. Sehr willkommen sind ausdrücklich auch Besucher in historischen Kostümen.

Städtisches Museum Schloss Salder: Hier findet am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr das große Museumsfest statt. Aus den Themengebieten Steinzeit, Mittelalter und Dreißigjähriger Krieg stehen Vorführungen und Angebote zum Mitmachen bereit. Auch der Handwerkermarkt lädt zum Ausprobieren alter Techniken ein. Zudem gibt es Musik und Tanz.

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim: Von 10 bis 18 Uhr werden Rallyes durch die Sonderausstellung „Mit 80 Objekten um die Welt“ angeboten. Von 14.30 bis 16 Uhr wird ein Lego-Blüten-Bauworkshop angeboten. Anlässlich des Muttertages können Teilnehmer Tulpen, Gänseblümchen oder Enzian aus exklusiven Lego-Blumenbausätzen konstruieren. Bausatzpreis 8 Euro, die Anzahl ist begrenzt. Zahlreiche Führungen kommen hinzu.

Städtische Galerie im Schloss Wolfsburg: Von 14 bis 17 Uhr gibt es hier ein Offenes Atelier. Bei Gesprächen über Kunst können Ideen gesammelt und ausgetauscht werden. Danach geht es in die Bürgerwerkstatt zum gemeinsamen kreativen Gestalten.