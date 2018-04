Warum Sasha plötzlich auf Deutsch singt

Braunschweig Am 13. April erscheint „Schlüsselkind“, das erste Album des Popstars in seiner Muttersprache. Im Herbst stellt er es live in Braunschweig vor.

Sascha Schmitz ist einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Sänger der vergangenen Jahre, sowohl als Sasha als auch als Frontmann der Rockabilly-Band Dick Brave & The Backbeats. Morgen bringt er mit „Schlüsselkind“ sein erstes deutschsprachiges Album heraus. Die Tournee dazu führt ihn im Oktober auch nach Braunschweig. Mit dem gebürtigen Soester, der seit 15 Jahren in Hamburg lebt, sprach Katja Schwemmers.

Sasha, seit knapp drei Jahren sind Sie verheiratet. Wie ist das Leben als Ehemann?

Super. Ich fühle mich nicht anders, aber besser. Es ist das Gleiche, was man vorher ohne Trauschein hatte – also man liebt sich, man vertraut sich – aber diese Besiegelung macht das Ganze noch mal wertiger für mich.

Man munkelt, Sie ziehen um.

Aber ich bleibe in Hamburg! Es wird ein Grundstück mit Häuschen drauf. Wir wollen einen Garten haben. Und einen Hund könnte ich mir auch gut vorstellen. Das klingt spießig, aber es geht einfach darum, gleich im Grünen zu sein, wenn man vor die Tür geht.

Sie haben aber auch noch eine Dependance in Berlin.

Viele Schreiber und Musikproduzenten, mit denen ich arbeite, sind in Berlin. Da bietet sich das natürlich an. Aber mir als Kleinstädter ist Berlin ein Tacken zu groß. In Hamburg ist alles ein bisschen näher aneinander, und es ist trotzdem eine Weltstadt – das ist für mich die perfekte Mischung.

Ihr neues Album heißt „Schlüsselkind“. Haben Sie mit dem Titelsong traurige Erfahrungen aus Ihrer Kindheit verarbeitet?

Ach, nein. Die traurigen Momente waren eher selten. Für mich war es nichts Schlimmes, ein Schlüsselkind zu sein. Es war ein Schritt in die frühe Selbstständigkeit. Mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Ich habe dann auch Verantwortung für ihn übernommen, ohne dass es mir erklärt werden musste. Das war für mich selbstverständlich. Wir waren also gemeinsam Schlüsselkinder. Und so etwas schweißt natürlich extrem zusammen.

Haben Sie immer noch ein gutes Verhältnis zu Ihrem Bruder?

Ja, absolut. Er wohnt in der Nähe von Berlin, arbeitet als Physiotherapeut. Der ist eigentlich das, was ich mal werden wollte.

„Mit deinem kleinen bisschen Singen, wirst du es niemals zu was bringen“, heißt es im Song „Junge“. Wer hat das zu Ihnen gesagt?

Es sind ja oft die Eltern, die so etwas sagen. Aber meine Mutter hat mich immer bestärkt in allem, was ich gemacht habe. Und mein Vater hatte mit meiner Erziehung sowieso nicht viel zu tun. Aber wenn man so langsam auf Mitte 20 zugeht und immer noch nichts am Start hat, dann fangen selbst die Freunde an, sich zu sorgen und fragen: Meinst du, das wird noch mal was mit der Musik? Willst du nicht lieber gucken, dass du dein Leben in andere Bahnen lenkst?

Und das hat Sie in Panik versetzt?

Wenn das Freunde sagen, dann nimmt man das erst recht ernst! Aber ich habe zum Glück doch nicht drauf gehört. Ich schrieb mich an der Universität für ein Studium auf Lehramt ein – es war das einzige Mal, dass ich überhaupt die Uni besuchte. Denn ich wollte das gar nicht wirklich. Ich musste dranbleiben an der Musik. Es hat dann noch zwei, drei Jahre gedauert, und dann hat es funktioniert.

Und die im Song zitierten „Haare bis zum Arsch“ hatten Sie wirklich?

Ich habe vor kurzem in alten Fotokisten gestöbert. Da fand ich eine Mappe mit Bildern von mir aus Zeiten meiner ersten richtigen Band Junkfood. Wenn ich mich heute mit langen Haaren sehe, denke ich: Krass, das sieht teilweise so fürchterlich aus! Aber es war auch schön, sich noch mal an die Anfänge zu erinnern. Damals machte ich Weltverbesserer-Musik über die Umwelt und den Planeten. Wer weiß, vielleicht komme ich da irgendwann mal wieder hin.

Wie ist es überhaupt für Sie, nun erstmalig ein Album in deutscher Sprache zu veröffentlichen?

Es fühlt sich richtig gut an. Mir war wichtig, dass ich mich nicht verstellen muss in meiner Art zu singen. Ich wollte hinkriegen, dass man sagt, dass sich das völlig natürlich anhört, wenn ich deutsch singe. Die neuen Lieder haben mir gezeigt, dass es vieles gibt, was man auf Englisch nicht so genau beschreiben kann. Wie das Wort „Schlüsselkind“ zum Beispiel – da gibt es kein vergleichbares Wort im Englischen.

Sind Sie durch Ihre Teilnahme in der ersten Staffel von „Sing meinen Song“ zu dem Schritt gekommen? In der TV-Sendung sangen Sie auch deutschsprachige Lieder.

Bei den Proben zur Show wurde mir zumindest klar, dass ich eine seltsame Blockade in meinem Kopf habe, dass deutschsprachige Lieder nichts für mich wären. Für mich war Englisch und Musik immer die Einheit. Nach der Sendung kamen Gregor Meyle und Xavier Naidoo zu mir und meinten: Du musst unbedingt ein deutschsprachiges Album machen. Es klingt so gut, wenn du auf Deutsch singst. – Die freuen sich nun alle für mich, dass es dann doch jetzt endlich geklappt hat.

Haben Sie früher schon mal deutschsprachige Songs ausprobiert?

Ja, Mitte Neunziger. Die ersten Songs mit Junkfood waren auf Deutsch. Das war zu der Zeit, als Selig rauskamen. Ihr Album habe ich damals rauf und runter gehört. Ich stand damals ja total auf Grunge. Aber bei Junkfood ging es über zwei, drei deutschsprachige Lieder nicht hinaus, weil sich Grunge mit deutschen Texten damals dann doch seltsam anfühlte.

Udo Jürgens soll Ihnen mal geraten haben, auf Deutsch zu singen.

Udo Jürgens hat mir nie etwas geraten. Er hat mir nur gezeigt, wie es geht. Und er hat mal in einem Interview auf die Frage, wen er sich als würdigen Vertreter Deutschlands beim ESC vorstellen könnte, gesagt: Sarah Connor oder Sasha. Das war natürlich ein riesiges Kompliment.

Würden Sie das machen?

Vom Gefühl her ist der ESC etwas, womit man schlecht gewinnen kann. Aber ich könnte es mir vorstellen, wenn der Wettbewerb wieder würde, was er mal war, nämlich ein Grand Prix der Songs. Udo Jürgens war einer der wenigen, der sowohl Songwriter als auch Interpret war. Es ging um die Autoren, die den Song geschrieben haben. Das geht heute ein bisschen unter.

Inwiefern?

Der Song ist nicht mehr so wichtig. Der Autor wird immer noch genannt, aber es ist eine andere Veranstaltung mit großem Entertainment-Konzept. Deshalb wäre es schwierig für mich, daran teilzunehmen.

SASHA LIVE Morgen erscheint Sashas erstes deutschsprachiges Album „Schlüsselkind". Am 15. Oktober, einem Montag, tritt er in der Braunschweiger Stadthalle auf.