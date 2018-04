Gewinnspiel: Theater Wolfsburg Friedrich von Thun liest

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Lesung von Hemingways „Der alte Mann und das Meer“ mit Friedrich von Thun am Freitag, 20. April, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Der Schauspieler rezitiert Ernest Hemingways letztes und bedeutendstes Werk begleitet von dem Jazzpianisten Max Neissendorfer.

Rufen Sie Donnerstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.