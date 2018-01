Thirty Seconds to Mars kommen für ein Konzert nach Hannover

Mit der Band Thirty Seconds to Mars wird es ein weiteres Top-Konzerte in Hannover in diesem Jahr geben. Die Rockband „Thirty Seconds to Mars“ um Jared Leto hat am Mittwoch, 5. September, einen Auftritt in der TUI Arena. Vorverkaufsstart ist am 2. Februar um 9 Uhr. Karten sind auf www.ticketmaster.de und unter Tel: (01806) 9 99 00 00 sowie auf www.eventim.de und Tel: (01806) 57 00 00 erhältlich.

