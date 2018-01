Theater Wolfsburg Dada Masilos „Schwanensee“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Tanzabend mit „The Dance Factory“ am Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Tanzabend mit „The Dance Factory“ am Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Dada Masilos „Schwanensee“ ist die afrikanische Sicht auf den Ballettklassiker. In einer Verbindung aus klassischer und zeitgenössischer Bewegungssprache werden Geschlechterrollen, Homophobie und Aids thematisiert.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: John Hogg