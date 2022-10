Ein Blick in Groß Elbes Vergangenheit

Der Kultur- und Dorfgeschichtsverein Elbe hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Aus diesem Anlass hatte der Verein eine Ausstellung in der „Alten Schule“ in Groß Elbe in der Kirchstraße konzipiert. Bei Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst und Getränken freuten sich die Initiatoren über eine rege Teilnahme der Dorfbevölkerung, wie es in der Mitteilung heißt.

Von Vorführungen über Digitalisierung von Archivmaterial über einen alten Fernseher, der zur Fußball-WM 1954 im Gasthaus Bremer genutzt und extra dafür angeschafft wurde, bis hin zu vielen Artefakten in der Ausstellung und archäologischen Fundstücken vom Grunde des Elber Bodens konnten die Besucher auch das Herzstück der Ausstellung bewundern: ein originalgetreues Modell der Groß Elber Martins-Kirche mit der aus dem Hochbarock stammenden und vollständig erhaltenen Innenausstattung, erbaut von Harald Giesemann.

Ein alter Kessel wird vorgeführt

Der Vorsitzende Uwe Menzel leitete durch die Ausstellung. Auch den langjährigen Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Friedrich Burgdorf konnte Menzel begrüßen. Vorführungen und Abgabe von frisch gepresstem Obstsaft waren ebenso Programm wie die Vorführung eines alten Kesselhakens mit Kessel. Menzel schilderte den Gebrauch des Kessels in alten Häusern und berichtete über das dörfliche Leben in vergangenen Zeiten.

Die Ausstellung kann noch einige Zeit vor Ort besichtigt werden. Bei Interesse beim Heimatpfleger und Vorsitzenden Uwe Menzel unter der Telefonnummer (05345) 4558 melden.

