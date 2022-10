27 neue Brandschützer für Baddeckenstedt

Eine gute Nachricht für die Feuerwehr in der Samtgemeinde Baddeckenstedt: Gleich 27 neue Einsatzkräfte haben ihre Grundausbildung bestanden. Auch die regelmäßig durchgeführte Samtgemeindeausbildung, ausgerichtet von den Brandschützern aus Haverlah und Nordassel, war aus Sicht der Beteiligten ein Erfolg.

Für das Thema „Einsatz von tragbaren Leitern“ verließen die Feuerwehrleute die Samtgemeinde und schauten bei den benachbarten Kameradinnen und Kameraden in die Hauptwache der Feuerwehr Salzgitter vorbei. „Dort hatte das Ausbilderteam für eine richtige Handhabung der unterschiedlichsten Leitersysteme, deren richtige Nutzung sowie diverse Einsatzmöglichkeiten einen hervorragenden Ausbildungsdienst parat“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Tragbare Leitern gehörten zu den wichtigen und einfachen Rettungsgeräten bei den Wehren. Deshalb müsse die routinierte Handhabung und der richtige Einsatzbereich regelmäßig trainiert werden – damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Knapp 30 Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt nahmen daran teil.

Neue Einsatzkräfte für Baddeckenstedt

„Alle Beteiligten waren von dieser spannenden Ausbildungseinheit begeistert und nach dem Dienst absolut zufrieden“, heißt es weiter. Sie bedankten sich bei den Kameraden aus Salzgitter. Denn diese Ausbildung mit dem eingesetzten Material und Gerät wäre bei den Freiwilligen Feuerwehren in Baddeckenstedt so nicht möglich gewesen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Am Nachmittag desselben Tages absolvierten dann 27 „neue“ Einsatzkräfte ihre Prüfungen in der Grundausbildung – und alle bestanden. Unter den Augen vieler anwesender Ortsbrandmeister, Gemeindebrandmeister, des Kreisbrandmeisters und Abschnittsleiters West sowie anderen Interessierten seien alle gestellten Aufgaben zu üblichen Einsatzszenarien in Teamarbeit gelöst worden. „Die erbrachten Leistungen konnten sich allemal sehen lassen“, heißt es in der Mitteilung der Brandschützer.

Der Kreisausbildungsleiter Sven Dost konnte somit die Bescheinigungen an alle 29 Teilnehmer überreichen. Junge Menschen oder auch sogenannte „Quereinsteiger“, die sich in den Feuerwehren engagieren, seien für die Einsatzabteilungen der Ortswehren, aber auch für die Bevölkerung immens wichtig. „Beständiger Feuerwehrnachwuchs sichert die Einsatzfähigkeit und trägt damit letztlich zur Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner bei“, heißt es. Bei knapp 10.000 Einwohnern in der Samtgemeinde gab es 2022 etwa 120 Einsätze bislang.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de