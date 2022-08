Drei Maskierte rauben Tankstelle Westerlinde aus

Drei mit Pistolen bewaffnete Maskierte haben am Samstag gegen 21.55 Uhr die Tankstelle am Autohof Westerlinde überfallen. Laut Polizei erbeuteten die Drei Bargeld und flüchteten. Der in der Tankstelle angestellte Mann konnte noch keine Täterbeschreibungen liefern, hieß es. Unbekannt sei auch, ob die Täter zu Fuß der per Fahrzeug das Weite suchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen seien erfolglos verlaufen. Die Tankstelle war bereits mehrfach Ziel von Überfällen.

