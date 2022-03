Freiwillige Feuerwehr Denecke bleibt an der Spitze der Wehr in Groß Elbe

Wahlen und Ehrungen standen auf dem Programm: Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Groß Elbe im Sportheim Elber Berg konnte Ortsbrandmeister Florian Denecke 22 Kameraden, unter ihnen der Bürgermeister der Gemeinde Elbe, Friedhelm Vree, die Ehrenmitglieder der Altersgruppe sowie den Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Baddeckenstedt, Christian Harbich, begrüßen.

Denecke erläuterte in seinem Jahresbericht die aktuelle Mitgliederentwicklung in der Freiwilligen Feuerwehr – und diese sei mit zwei weiteren neuen aktiven Kameraden erfreulich. Ein zweiter Grund zur Freude bei den Brandschützern: Im vergangenen September wurde die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Elbe gegründet.

Acht Einsätze hatte die Feuerwehr Groß Elbe

Zum Einsatzgeschehen berichtete Florian Denecke von insgesamt acht Einsätzen der Wehr (zwei Brandeinsätze, vier Hilfeleistungen, zwei Fehlalarme). Gemeindebrandmeister Christian Harbich ergänzte den Bericht um aktuelle Entwicklungen auf Samtgemeindeebene. Bürgermeister Friedhelm Vree bedankte sich für die geleistete Arbeit und Einsatzbereitschaft.

Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt waren die Ortsbrandmeister- und Kommandowahlen. Amtsinhaber Florian Denecke sowie sein Stellvertreter Sven-Ferdinand Seggelke wurden durch die Versammlung einstimmig wieder gewählt. Für das Ortskommando wurde ebenfalls die Wiederwahl der bisherigen Funktionsträger vorgeschlagen, so dass Patrick Flohr (Gerätewart), Dirk Rasche (Sicherheitsbeauftragter), Phillip Buerschaper (Rechnungsführer), Tobias Klemp (Gruppenführer) und Mario Schmidt (Schriftführer) in ihren Ämtern bestätigt wurden. Ergänzt wird das Ortskommando der Elber zusätzlich durch die neu gewählten Beisitzer Anne Burgdorf und Jörg Haupt.

Seggelke ist seit 50 Jahren dabei

Für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr wurde Georg-Ferdinand Seggelke geehrt, weitere Ehrungen konnten für Hans-Jürgen Leiendecker (40 Jahre) und Tobias Klemp (25 Jahre) durchgeführt werden. Jona Vree wurde zudem zum Feuerwehrmann befördert.

Dienstabende finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr am Feuerwehrhaus statt, Interessierte seien willkommen.

