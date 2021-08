Baddeckenstedt: Ölspur zieht sich durch mehrere Orte

Klein Elbe. Nach Stand der Dinge war die Ölspur durch einen Linienbus verursacht worden und sorgte an zahlreichen Einsatzstellen für Arbeit.

Die Wehren hatten an zahlreichen Stellen alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt wurden am Freitag wegen einer großen Ölspur alarmiert. Die Dieselspur, verursacht durch einen Linienbus, zog sich durch Teile der Samtgemeinde – von der Bundesstraße 6 kommend nach Klein Elbe, von da aus nach Groß Elbe, Gustedt und über Steinlah und Haverlah ins Gebiet von Salzgitter, berichtet das Presseteam der Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Zahlreiche Wehren im Einsatz

Es wurden demnach die Wehren Baddeckenstedt, Haverlah, Groß Elbe, Klein Elbe, Gustedt, Sehlde und Steinlah alarmiert sowie die Umweltschutzeinheit, bestehend aus den Ortswehren Heere, Steinlah und Haverlah. Außerdem war die Örtliche Einsatzleitung Baddeckenstedt vor Ort, die den Einsatz vom Feuerwehrhaus Haverlah aus koordinierte, sowie die Polizei.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spezialfirma im Einsatz

Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstellen ab und nahmen die Verunreinigungen mit Ölbindemittel auf, heißt es weiter. Da immer wieder Starkregen aufkam, wurden Ölsperren gesetzt, um das Einlaufen der Verunreinigungen in die Kanalisation zu verhindern. Der Einsatz dauerte über drei Stunden. An den Gefahrenschwerpunkten in Gustedt und Haverlah reinigte zusätzlich eine externe Reinigungsfirma die Fahrbahn.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de