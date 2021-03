Der Titan auf der Torwand in Heimerode

Die künstlerischen Aktivitäten auf dem örtlichen Bolzplatz machten auch Passanten aufmerksam: Laurenz Dorstewitz, Künstler aus Kassel, war zurückgekehrt, um für die Fußballaktion der Liebenburger Gemeindejugendpflege die Torwand mit dem Porträt eines Titanen zu schmücken.

„Niemand außer der Torwart-Legende Oliver Kahn sollte dort abgebildet sein“, erklärte der 33-jährige Streetart-Künstler, der schon so viele Projekte gemeinsam mit dem Gemeindejugendpfleger Gerold König gestemmt hatte: Da ist die „Mona Lisa“ in der Bushaltestelle Klein Mahner zu nennen, der Workshop am Bauwagen und die Gestaltung des Jugendraumes in der Liebenburger Grundschule.

Bereits mehrfach zu Gast

2014 war Laurenz Dorstewitz auch mit einer Einzelausstellung in den Räumen des Liebenburger Kulturvereins „Lewer Däle“ sehr erfolgreiche zu sehen. Nun begleitete er das Fußball-Event mit seiner unverkennbaren künstlerischen Art.

Noch bis zum 7. März läuft das Torwandschießen der Jugendpflege unter dem Motto „Jeder für sich und alle zusammen“ – und jedes Kind/ alle Jugendlichen aus der Gemeinde Liebenburg können mitmachen.

Anmeldungen sind noch unter g.koenig@liebenburg.de oder per Whatsapp, (0175) 6289207, möglich.

Mitstreiter im Kreis Goslar

Die Torwand-Aktion findet auch bei anderen Jugendpflegern im Landkreis Goslar statt. Die drei erfolgreichsten Teilnehmer aus der Gemeinde Liebenburg werden dann, voraussichtlich Ende März, gesondert eingeladen. Sie werden dann gegen die drei besten Torschützen aus Langelsheim und Seesen antreten. Der Sieger erhält schließlich ein Trikot von seinem Lieblingsverein.