Liebenburger ziehen mit 10.000 Euro das große Los

Ein Großgewinn der Lotterie Sparen+Gewinnen der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine ist erneut an Kunden der Geschäftsstelle in Liebenburg gegangen. Bereits im September, so teilt die Sparkasse mit, habe Anke Behrens, Leiterin der Sparkassengeschäftsstelle in Liebenburg, Sabine und Uwe Becker den Schlüssel für einen neuen BMW 118i in die Hand gedrückt. Dies sei einer von

13 Hauptgewinnen der Lotterie Sparen+Gewinnen gewesen. Nun hätten bei der Sonderauslosung im November erneut Kunden der Sparkasse in Liebenburg das große Los gezogen: 10.000 Euro gingen an Heike und Andreas Liebelt.

Vom Gewinn gibt es ein paar schöne Schuhe

Während Andreas Liebelt sich rundum zufrieden fühle, so die Sparkasse in der Mitteilung, wolle sich Heike Liebelt ein paar schöne Schuhe gönnen und den Rest für den gemeinsamen Urlaub beiseitelegen. Kundenberaterin Janine Brodowsky und Geschäftsstellenleiterin Anke Behrens freuten sich über das ungewöhnliche Losglück der Liebenburger Kunden: „Nach dem Autogewinn im September hatten wir tatsächlich dutzende Kunden, die, bezugnehmend auf das Auto, auch PS-Lose erworben haben. Wir werden jetzt die PS-Los-Hochburg“, heißt es weiter.

Im Februar gibt es eine Sonderlosung

Unter dem Motto „Chance zum Kofferpacken“ werde es im Februar die Sonderauslosung zum Thema Reisen der Lotterie Sparen+Gewinnen geben. Verlost würden 50 Reisegutscheine à 5000 Euro.

