Es geht baulich voran in der Samtgemeinde, wenn auch nur in kleinen Schritten. Nachdem sich das Baugebiet „Am Wachtekamp“ in der Ortschaft Oelber am weißen Wege binnen eines Jahres sehr schnell verkaufte, soll nun eine Fläche in Binder erschlossen werden.

Nachfrage für Bauplätze enorm

„Als die Entscheidung fiel, den Wachtekamp zu erschließen, gab es in der Samtgemeinde nur noch einen einzigen Bauplatz in Gustedt. Und die Nachfrage war enorm“, erinnerte sich Burkhard Behne von Bauamt der Samtgemeindeverwaltung, an einen wahrhaftigen „Sturm“ auf das Baugebiet oberhalb von Oelber.

Die 58 Bauplätze verkauften sich binnen Kürze – und 20 Bauwillige stehen noch immer auf der Warteliste.

Baugebiet in Binder deutlich kleiner

Das macht Mut, für ein weiteres, aber auch deutlich kleineres Baugebiet – so wie es sich jetzt in Binder abzeichnet. „Ja, in Binder laufen die Vorbereitungen“, bestätigte auch Bürgermeister Marc Werner auf Nachfrage unserer Zeitung. Weiter sagt er: „Wir sind gerade dabei, die öffentlichen Belange abzufragen. Ich hoffe das wir in ein paar Monaten den B-Plan beschließen können.“

Nähere Einzelheiten wusste dann Bauamtsleiter Behne: „Es handelt sich in Binder um eine derzeitige Ackerfläche am Straßenzug ´Oberer Weg´, die schon seit 1979 als mögliches Bauland im Flächennutzungsplan erfasst ist.“ Denkbar wären dort sechs Bauplätze für eine Wohnbebauung. Vermarktet wird das Bauland über den privaten Eigentümer.

Kein Baugebiet an Brunnenstraße

Im Gegenzug kommt das anvisierte Baugebiet „Brunnenstraße“ in Wartjenstedt nicht zum Zuge. „Nicht alle Eigentümer der Fläche wollten verkaufen. So wird da derzeit nur ein Haus gebaut“, so Behne. Aber auch in den Räten der anderen Mitgliedsgemeinden werden sich große Gedanken über mögliche Bauflächen gemacht.

Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Samtgemeinde ist nach wie vor groß. „In der Gemeinde Burgdorf arbeiten wir gerade an der Aufstellung eines Bebauungsplans. Dort könnte der Baustart möglicherweise 2022 erfolgen.“

Bauland-Gespräche in Sehlde, Heere und Elbe

Weitere Überlegungen seien derzeit noch nicht spruchreif. Bauland-Gespräche gäbe es aber auch in den Gemeinden Sehlde, Heere und Elbe. Ins Stocken gerieten derweilen die Planungen zum Baugebiet „Auf dem Bleeke“ in Sehlde. Grund sei die nur zögerlich vorankommende Kostenermittlung.

Dort plant die Gemeinde Sehlde am Ortsausgang, in der Verlängerung der Hainbergstraße, die Erschließung von rund zehn Bauplätzen.

„Wichtig sei es, den bauwilligen Bürgern eine Möglichkeit zu bieten, im Heimatort neu zu bauen oder auch zurückzukehren.“ So hatte Sehldes´ Bürgermeister Reinhard Päsler das Vorhaben guter Dinge im Herbst 2019 beworben.