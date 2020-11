Einbrüche in Betreuungshäuser für Kinder in Burgdorf

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizei in zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder eingebrochen. Die Taten ereigneten sich demnach in Burgdorf an der Burgdorfer Straße zwischen dem 30. Oktober, 17 Uhr, und dem 2. November, 7 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch zwei Fenster der Betreuungseinrichtungen und konnten auf diese Weise die Örtlichkeiten betreten, so die Polizei.

Bargeld und Geräte entwendet

In den Räumen seien zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht und im weiteren Tatverlauf Bargeld und elektronische Geräte entwendet worden. Die Schadenshöhe werde mit 2100 Euro angegeben.

Zeugen: (05341) 18970.

red