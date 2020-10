Startschuss für Glasfaserausbau – Schnelles Internet ist Ziel in Baddeckenstedt

397 Privathaushalte, 18 Schulen und 105 Gewerbeadressen werden bis 2021 an das landkreiseigene schnelle Glasfasernetz (Breitbandnetz) angeschlossen. Fördergelder des Bundes und Landes ermöglichen es dem Landkreis, das Netz für das schnelle Internet zu verdichten. Der symbolische Ausbaubeginn durch die Landrätin Christiana Steinbrügge erfolgte im nördlichen Landkreis (Elm-Asse) am Donnerstag und im westlichen Teil des Landkreises (Samtgemeinde Baddeckenstedt) am Freitagnachmittag.

300 Adressen bekommen den Anschluss direkt ins Gebäude

Weit über 300 Adressen erhalten dabei das Glasfaserkabel direkt in das Gebäude verlegt (Fiber to the Building, FTTB), da sie sich während einer Interessensabfrage bereits für einen Vertrag entschieden hatten. Die anderen Adressen werden über eine „homes-passed“-Verlegung versorgt und können bei Bedarf einen Anschluss von der Glasfaserleitung an der Straße ins Haus erhalten.

Steinbrügge: Ausbau ist wichtigestes Infrastrukturprojekt des Landkreises

„Der Ausbau unseres Breitbandnetzes ist das wichtigste Infrastrukturprojekt des Landkreises. Digitalisierung schafft Zukunft im ländlichen Raum und ist Voraussetzung für zeitgemäßes Lernen, für erfolgreiche Unternehmen und Selbstständige und für Menschen, die hier wohnen oder die es hierherzieht“, erläuterte Landrätin Christiana Steinbrügge die Bedeutung des Projekts.

„Weiße Flecken“ verschwinden im Breitandnetz

Mit dem Ausbau verschwinden die „weißen Flecken“ im Breitbandnetz des Landkreises. Dort waren nur Internetgeschwindigkeiten bis zu 30 Mbit pro Sekunde oder weniger möglich. Nach dem Ausbau werden es mindestens 100 Mbit/s im Download sein. Das Ziel ist die Versorgung mit schnellem Internet, bei Bedarf auch mit hohen symmetrischen Bandbreiten (größer als 1 GBit/s). Der Landkreis Wolfenbüttel schließt mit der Nachverdichtung entlegene Gebäude mit Glasfaser an, die aus wirtschaftlichen Gründen für private Anbieter uninteressant sind.

Staatssekretär: Landkreis macht sich fit für die digitale Zukunft

„Mit dem heutigen Spatenanstich schreitet die Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel weiter voran. Durch das Projekt werden die verbleibenden weißen Flecken im Gebiet mit Glasfaser angeschlossen. Vor allem in Zeiten der Pandemie mit Home-schooling und Home-office hat sich gezeigt, wie wichtig so ein Breitbandanschluss für die Menschen ist. Mit diesem Ausbauprojekt macht sich der Landkreis Wolfenbüttel fit für die digitale Zukunft“, so Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Ziel der Bundes- und Landespolitik ist Versorgung aller Haushalte bis 2025 mit Gigabit

Für die Nachverdichtung erhielt der Landkreis Wolfenbüttel Fördermittel des Bundes (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur über die atene KOM GmbH) und des Landes (Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die NBank). In Zukunft möchte der Landkreis Wolfenbüttel alle Gebäude im Kreisgebiet mit dem Glasfaserausbau erschließen. Das Ziel der Bundes- und Landespolitik ist die Versorgung aller Haushalte bis zum Jahr 2025 mit Gigabitgeschwindigkeiten über Glasfasertechnik.