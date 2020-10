Die Ehrung langjähriger Mitglieder ist ein fester Programmpunkt des Liebenburger Schützenfestes. Weil die Veranstaltung aufgrund von Corona in diesem Jahr nicht stattfindet, wurden die Auszeichnungen im kleineren Kreis in der Schießsportanlage übergeben, teilt der Verein mit.

In Doppelfunktion als Vorsitzender der Schützengesellschaft und Kreisvorstandsmitglied begrüßte Sven Huwald den Gesamtvorstand und die zu Ehrenden. Ivan Lovric und Benjamin Schirra sind demnach seit 20 Jahren in der Schützengesellschaft. Benjamin Fest ist seit 30 Jahren dabei. 40 Jahre tragen Jürgen Dette und Holger Schrader die Schützentracht. Hartwig Bötel, Hartmut Franke und Alfred Kasten können auf 60-jährige Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft und im Deutschen Schützenbund zurückblicken. Die Ausgezeichneten erhielten die Ehrennadeln und die Urkunden.

Der Stabführer des Spielmannzuges Tobias Neumann hat zudem vieljährige Spielleute geehrt, teilt der Verein weiter mit. Seit 15 Jahren ist demnach Janina Heims dabei, Christoph Eggert seit 20 Jahren.

35 Jahre spielt Oberst Sven Huwald in der Musikgruppe. 45 Jahre gehören Iris Heims, Hartmut Franke und Wolfgang Koch zur Musikspielgemeinschaft. Bereits 65 Jahre ist Wolf-Dieter Busch dem Liebenburger Verein treu.