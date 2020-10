Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

An der Albert-Schweitzer-Straße / L472 in Lebenstedt steht ein mobiles Blitzgerät der Stadt.

Salzgitter/Baddeckenstedt. Auch nächste Woche will die Polizei die Geschwindigkeit in Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt kontrollieren.

Hier wird in Salzgitter und Baddeckenstedt geblitzt

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in der Zeit vom 19. bis 25. Oktober in folgenden Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Watenstedt, Üfingen, Bad, Salder, Immendorf und Reppner.

Dabei sagt die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien laut Mitteilung gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

Weitere Kontrolle am Freitag in Lebenstedt

Eine weitere Geschwindigkeitsüberprüfung gibt es am Freitag, 23. Oktober, in Lebenstedt auf der Humboldtallee zwischen der Erich-Ollenhauer-Straße und der Westfalenstraße. Der Grund dafür sei, dass zwischen März 2018 bis September 2020 sich in diesem Abschnitt 13 Unfälle ereigneten, bei denen drei Menschen schwer und 14 Menschen leicht verletzt wurden.

Kontrollen in der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Außerdem wird in der nächsten Woche auch in Wolfenbüttel, Cremlingen, Hedeper, Burgdorf, Sickte, Veltheim, Semmenstedt, Börßum, Denkte, Flöthe und Vahlberg geblitzt. Auch hier sagt die Reihenfolge der Orte nichts über den Einsatztag aus. Die Einsatzorte können ebenfalls spontan gewechselt werden.

red