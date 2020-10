Reh bei Lichtenberg auf der Straße – Auto schleudert

Weil ein Reh auf der Straße stand, hat sich am Sonntagabend um 21.30 Uhr zwischen Lichtenberg und Oelber ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter befuhr die Kreisstraße 1 von Lichtenberg in Richtung Oelber. Bei dem Versuch, dem Wildtier auszuweichen, geriet er mit seinem Auto ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. Sein Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, teilt die Polizei mit.

red