Verstärkung für die Feuerwehr Baddeckenstedt

Insgesamt vier Wochen dauerte diese intensive Ausbildung, bevor 16 neue Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner am vergangenen Donnerstag in den aktiven Einsatzdienst entlassen werden konnten.

Ausbildung während Corona herausfordernd

Gerade in Corona Zeiten war dieser Lehrgang für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung mit zusätzlichen Regeln und Einschränkungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehren der Samtgemeinde.

Die Feuerwehrleute zeigen einen Löschangriff. Foto: Feuerwehr Baddeckenstedt

Doch am Ende war die Freude über die bestandene theoretische und praktische Leistungsüberprüfung groß. Mit den Teilnehmern freuten sich neben den anwesenden Ortsbrandmeistern ebenso die drei Gemeindebrandmeister aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Die Brandmeister haben sich bei einer Löschübung, die durch die jungen Brandschützer absolviert wurde, von einem guten Ausbildungsstand, einem ausgeprägten Mannschaftsgeist sowie viel Spaß an der gestellten Aufgabe überzeugen lassen. Das Ausbilderteam um Wilfried Rothert habe wieder gute Arbeit geleistet. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass es immer wieder junge Menschen gibt, die sich bei uns in den Feuerwehren aktiv einbringen. Doch auch sogenannte Quereinsteiger mitten aus dem Leben sind sehr wichtig, gefragt und herzlich willkommen“, wird Christian Harbich, Samtgemeindebrandmeister aus Baddeckenstedt, zitiert.

Acht Quereinsteiger starten starten mit Jugendlichen

Gleich acht Teilnehmer als Quereinsteiger verstärken zusammen mit den Jugendlichen aus den Jugendfeuerwehren die Einsatzkräfte in den Ortschaften. Gemeinsam werden sie mit schon erfahrenen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern nun Hilfe leisten, wo Hilfe nötig ist. „Unsere freiwilligen Feuerwehren leben von diesem wichtigen Engagement der Einwohner aus den Ortschaften unserer Samtgemeinde. Deshalb freuen wir uns über jede Unterstützung bei der Erledigung unserer vielfältigen Aufgaben. Egal, ob nun in den Kinder- und Jugendfeuerwehren oder in den aktiven Einsatzabteilungen, dabei gern auch als direkter Quereinsteiger“, wird Harbich abschließend zitiert.

