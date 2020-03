Baggerfahrer beschädigt Gasleitung in Heere

Bei Erdarbeiten auf einem Privatgrundstück in Heere hat ein Baggerfahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Es trat unkontrolliert Gas aus. Die alarmierte Feuerwehr Heere sperrte den Einsatzort ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach Eintreffen des Gasversorgers konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden, so Gemeindebrandmeister Christian Harbich.