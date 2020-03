„Die Demokratie braucht starke Frauen“ – auch in Heere

Seit mehr als 25 Jahren gehört das Frühstück zum Frauentag fest in den Veranstaltungskalender der Gemeinde Heere. Die Feier des „Internationalen Frauentags“ wird alljährlich am 8. März begangen und lockte auch am Sonntagvormittag viele Frauen. Dicht gedrängt saßen die Gäste an den Tischreihen im...