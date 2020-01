Der bei dem Unfall in Baddeckenstedt entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 14.000 Euro.

Frauen verletzen sich bei Autounfall in Baddeckenstedt leicht

Eine 39 Jahre alte Opel-Fahrerin hat am frühen Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Straße „Zur Rast“ in Baddeckenstedt auf eine dortige Tankstelle offensichtlich den entgegenkommenden VW einer 74-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Dies teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Bei dem Unfall verletzte sich die VW-Fahrerin demnach leicht – ebenso wie eine 79-jährige, die sich zu dieser Zeit mit ihr im Wagen befand. Die beiden wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, so Pintak weiter.

