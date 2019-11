Radweg von Sehlde nach Heere kann gebaut werden

Mit dem Bau eines Radweges von Sehlde in Richtung Heere, parallel zur L 496, wird ein langgehegter Wunsch vieler Bürger in Erfüllung gehen. „Seit 30 Jahren unterhalten wir uns bereits über den Radweg“, betonte Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke in der letzten Sitzung des Gemeinderates...