Westerlinde: Drei Personen verletzten sich bei Unfall leicht

Im Kreuzungsbereich „Weinberg“ / „Grundstöber“ sind am Montag um 15.10 Uhr zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 27-jähriger Braunschweiger mit seinem Wagen von der L 474 kommend in die Bachstraße fahren. Dabei nahm er im Kreuzungsbereich dem von links kommende Auto eines 30-Jährigen aus Salzgitter die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer sowie eine 23-jährige Mitfahrerin des Salzgitteraners leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro, so die Polizei weiter.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder