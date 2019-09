Sehlde: Ganzes Dorf wird zum Flohmarkt

Da wurde am Samstag erbittert gefeilscht und ganz viel verkauft. Das kleine 1000-Seelen-Dörfchen Sehlde wurde zur Pilgermeile für Schnäppchenjäger, als an mehr als 100 Flohmarktständen Krimskrams und Krempel, aber auch viele Erinnerungen verkauft wurden. Schon in den ersten Stunden des bunten...