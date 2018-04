Ausschuss plant Spielplatz-Umgestaltung

Auf den Kinderspielplatz an der Innerste richteten die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde Baddeckenstedt ihre Aufmerksamkeit. Das Gremium schaute sich vor Ort um, bevor seine Sitzung am Donnerstagabend in der Gaststätte Jendraß begann. Der Ausschuss soll...