Workshop zum Reste-Kochen

Liebenburg Der Kulturverein Lewer Däle bietet am Samstag, 5. Mai, von 10.30 bis 14.30 Uhr, einen Workshop zum Thema „Reste-Essen – gesund und lecker“ mit der Ernährungstherapeutin und Autorin aus Braunschweig, Marianne Reiß, an. Sie gibt Tipps zum gesunden Essen und verrät in...