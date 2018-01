Realschule will Beachvolleyball-Feld

Die Anregung von Karl-Heinz Scholz, einen Rodelberg für Kinder mit in die zukünftige Planung zu übernehmen, hat die Vorsitzende des Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde Baddeckenstedt, Helena von Cramm (CDU), mit ihren Ausschussmitgliedern auf der Arbeitstagung in der Einwohnerfragestunde gern zur Kenntnis genommen. Die Neugestaltung des Spielplatzes An der Innerste in Baddeckenstedt...