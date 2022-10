Feuerwehrgerätehaus Anbau Lichtenberg

Die Erweiterung des Gerätehauses der Ortswehr Lichtenberg ist am Samstag gefeiert worden. Als Ortsbrandmeister Nico Heimlich über den Anbau sprach, war spürbar, dass das mit viel Fleiß und Zeit, aber auch Hürden verbunden war. Denn was schon 2019 geplant wurde, konnte erst jetzt nach einem halben Jahr Bauzeit nahezu fertiggestellt werden.

Mehr als 300 Arbeitsstunden investiert

Heimlichs Worte richteten sich aber auch an die Feuerwehrleute, die mehr als 300 Arbeitsstunden in das Projekt investiert haben. Heimlich bedankte sich auch für Spenden. So zahlte eine Versicherung 1650 Euro für den Anbau, der dem Be- oder Entladen von Material oder geselligen Zusammenkünften dienen soll. Auch Christian Striese, 2. Bürgermeister der Stadt, freute sich, über den aktiven Einsatz der Ehrenamtlichen. Für ihn war es aber auch wichtig, dass es bei den baulichen Genehmigungen künftig Hilfe gibt, da es meist sehr lange dauere, bis einzelne Anträge genehmigt würden.

Stadt hilft künftig bei Planung

So konnte Erster Stadtrat Eric Neiseke freudig erwähnen, dass zukünftig zwei weitere Stellen geschaffen werden sollen, um die Feuerwehren der Stadt bei baulichen Projekten zu unterstützen. Zu wichtig sei es, ehrenamtliche Kräfte nicht zusätzlich noch mit weiteren Hürden zu belasten.

